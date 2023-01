Dove finiscono questi soldi Soumahoro | cosa ha scoperto ancora Striscia

Leggi su iltempo

(Di martedì 10 gennaio 2023) È un vero e proprio giallo quello sulle raccolte fondi lanciate dalla Lega Braccianti di Aboubakare veicolate dalla piattaforma GoFundMe. Nel giorno in cui il parlamentare - finito nell'occhio del ciclone per l'inchiesta sulle coop - lascia Verdi-Sinistra per il Gruppo misto dopo aver accusato i suoi colleghi di partito di non averlo difeso,la Notizia continua a indagare sul caso migranti e manda in onda un servizio esplosivo. Si tratta dell'inchiesta di Pinuccio sulle raccolte fondi lanciate dalla Lega Braccianti die veicolate proprio dalla piattaforma GoFundMe. Mentre la campagna per comprare cibo durante la pandemia, al centro dell'inchiesta del Tg satirico, è stata rimossa, altre due sonoonline. E risultanoattive – e accettano donazioni – ...