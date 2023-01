Dopo Vialli e Mihajlovic | un altro lutto per la Samp Morto Bernasconi | storica bandiera dei blucerchiati

(Di martedì 10 gennaio 2023) E’questa mattina a 90 anni Gaudenzio, storico difensore delladoria a cavallo tra gli anni ’50 e ’60.detenne a lungo il record di presenze con la maglia blucerchiata scendendo in campo in 365 occasioni e guadagnandosi anche la Nazionale con 6 presenze. Maglia numero 5,– soprannominato Orsacchiotto – non venne mai espulso e tra il ’54 ed ’59 giocò consecutivamente 133 partite. Il club, ancora scosso dalle scomparse di, lo ha ricordato con un lungo messaggio sul proprio sito e sui propri social esprimendo “alla moglie Anna e a tutta la famigliale più sentite condoglianze da parte della società”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

