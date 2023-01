Dopo le scuole di New York | ChatGpt vietata anche nelle università australiane | «A rischio apprendimento e veridicità delle prove»

Leggi su open.online

(Di martedì 10 gennaio 2023)lo Stato di Newl’Australia sta mettendo in atto una stretta su, il bot di intelligenza artificiale che comprende e scrive testi a livelli quasi umani. Le ottopiù importanti del Paese (riunite in un gruppo chiamato Go8), infatti, hanno stabilito che gli esami potranno essere sostenuti solo scrivendo con carta e penna. La decisione arriva in risposta alla sempre maggiore preoccupazione che il software desta nei docenti, che temono che gli studenti usino le straordinarie capacità elaborazioneinformazioni e scrittura del bot per svolgere led’esame. Per lo stesso motivo, in tutte ledello Stato di Newè stato bloccato l’accesso al servizio. «A causa...