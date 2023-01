Documenti riservati dell’amministrazione Obama trovati in un ufficio privato di Biden

(Di martedì 10 gennaio 2023) Una fonte ha rivelato alla Cnn che diversisono stati scoperti lo scorso autunno in undia Washington. Irisalgono al periodo in cui il presidente Joeera vicepresidente. E sono statiin uncheha utilizzato dal 2017 al 2019. I National Archives and Records Administration che custodiscono tutti ie materiali creati nel corso degli anni dal governo federale degli Stati Uniti, hanno deferito la questione al Dipartimento di Giustizia per approfondire con ulteriori ...

Open

Leggi anche Usa, nuove carte segrete Trump: chiesta incriminazione per oltraggio Diversidel periodo in cui il presidente Joe Biden era vicepresidente sono stati scoperti lo ...Diversidel periodo in cui il presidente Joe Biden era vicepresidente sono stati scoperti lo scorso autunno in un ufficio privato a Washington che Biden ha utilizzato dal 2017 al ... I documenti riservati ritrovati nell'ufficio di Joe Biden a Washington Quel che più si attende dal 2023 è che il concetto di cittadinanza digitale vada oltre PagoPA e l’uso dell’AppIO: per far questo occorrerà dare attuazione piena alle norme presenti nel CAD, che consen ...Si mette male per Joe Biden. Stando a quanto riferito da una fonte alla Cnn, diversi documenti riservati, risalenti al periodo in cui l'attuale ...