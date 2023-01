Doctor Strange 3 è già in fase di sviluppo?

Leggi su movieplayer

(Di martedì 10 gennaio 2023) I fan dell'MCU attendono con ansia la conferma dell'arrivo di un terzo film standalone su, ecco di cosa dovrebbe parlare. L'incursione mostrata nel finale dinel Multiverso della Follia ha fatto ipotizzare ai fan che Marvel stia preparando il terreno per Avengers: Secret Wars. L'unico problema è che finora le incursioni, evento che si verifica quando le Terre di due universi si scontrano, sono state menzionate solo di sfuggita, senza ulteriori spiegazioni. A questo punto la domanda nasce spontanea: è in preparazione un3 che aiuterà a compare il gap tra i due film succitati? Anche se manca ancora la conferma ufficiale di Marvel, l'interprete diBenedict Cumberbatch non nasconde la speranza di ...