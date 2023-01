“Dobbiamo comunicarvi una cosa” Federica Pallegrini | l’annuncio riguarda lei e il marito

(Di martedì 10 gennaio 2023) Luna di miele alle Maldive perPellegrini e Matteo Giunta: la Divina del nuoto italiano ha sposato il suo allenatore lo scorso 27 agosto. Tra i due a relazione andava avanti da tempo, ma la campionessa l’ha ufficializzata solo durante le Olimpiadi di Tokyo dopo le quali ha dato l’addio all’attività agonistica dopo anni di record e trionfi in vasca. Da quel momento hanno vissuto la storia alla luce del sole e a stretto giro è arrivata la proposta di matrimonio a Venezia durante un weekend romantico. “Mi fa strano chiamarmi moglie anche se adesso è come se ci fosse quella magia in più – ha dettoPellegrini a Verissimo parlando del matrimonio -. Quella giornata è stata emozionante, eravamo felicissimi, io sono credente, vengo da una famiglia molto credente e il matrimonio è stato sempre molto importante. La mia preoccupazione era mio ...

Fulldassi.it

Odar ha scritto su Instagram: 'Con grande dispiacereche 1899 non sarà rinnovata. Ci sarebbe piaciuto finire questo incredibile viaggio con una seconda e una terza stagione come ...Odar ha scritto su Instagram: "Con grande dispiacereche '1899' non sarà rinnovata. Ci sarebbe piaciuto finire questo incredibile viaggio con una seconda e una terza stagione ... Netflix cancella la serie “1899” La chiusura dei battenti della serie ‘1899’, la cui prima stagione è stata trasmessa da Netflix ha scatenato il popolo dei follower che su Twitter hanno fatto diventare #1899 uno degli hashtag di tend ...L'annuncio è arrivato come un fulmine a cielo sereno: ecco il messaggio condiviso dagli autori di 1899 sulla serie Netflix ...