La Gazzetta dello Sport

La love story continua. Novake Nick, chi l'avrebbe mai detto. Fino a un anno fa, ipotizzare un rapporto tra il serbo e l'australiano sembrava utopia. Ora il legame tra i due è forte, lo dimostrano le ...I protagonisti saranno Matteo Berrettini , Nick, Felix Auger Aliassime , Stefanos ... L'attenzione non si focalizzerà, per il momento, su Novak, Rafael Nadal e sui ritiri di Roger ... Djokovic-Kyrgios, è subito sold out. Nick: "Ma non ero il male di questo sport" Nick Kyrgios e Novak Djokovic insieme in uno show di allenamento alla vigilia degli Australian Open. Il ricavato in beneficienza ...Nick Kyrgios commenta in tono sarcastico lo stupore di un giornalista australiano che si dice sorpreso per la velocità con cui i biglietti per il suo match di esibizione contro Novak Djokovic sono sta ...