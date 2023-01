DivorceDay | finite le feste | aumentano i divorzi o ritornano gli amanti? Ne parla l’autore del libro ‘Love Advisor’

(Di martedì 10 gennaio 2023) Non è certo una casualità che si riparli di coppie appena rientrati dallein famiglia. E’ proprio questo il periodo in cuigliche avevate allontanato, o quelli che si erano resi latitanti prima delle(Divorce Day, il primo lunedì dopo le vacanze di Natale). Cosa si nasconde dietro questa scelta? E’ una tattica per riprendersi l’amante troppo assillante che era stata messa in stand-by? Cosa è meglio fare? Alessandro Pellizzari, autore di alessandropellizzari.com e del suo ultimo“Love Advisor”, spiega cosa si nasconde dietro le scelte di numerosi uomini e suggerisce come poterli affrontare -Piuttosto che divorce day tu lo chiami il ritorno degli. Perche’?R: “Perché ilo non c’entra nulla e se viene ...

