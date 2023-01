Disservizi durante Inter-Napoli | novità per gli abbonati | l’annuncio di DAZN

(Di martedì 10 gennaio 2023) In risposta alle incessanti polemiche riguardo iriscontrati nella visione di, la risposta diall’incontro al Mimit. In questa riunione erano presenti il ministro Adolfo Urso, il presidente di Agcom Giacomo Lasorella, i vertici della Lega Serie A, il Presidente Lorenzo Casini e l’Ad Luigi De Siervo. Per, invece, il ceo per l’Italia Stefano Azzi e Romano Righetti., rimborso di un quarto dell’abbonamento mensile Di seguito rilasciate dai rappresentanti di: “Su richiesta di tutte le istituzioni presenti,ha assicurato che si attiverà, senza attendere la richiesta degli utenti, per corrispondere automaticamente a tutti gli ...

