Disservizi Dazn | dopo l’incontro con Urso scattano i rimborsi Abodi | “Da abbonato mi fa piacere”

(Di martedì 10 gennaio 2023) “La valutazione deldi oggi troverà una risposta nei prossimi giorni. È stato un incontro molto soddisfacente. Sull’aspetto dell’analisi tecnica ci ha consentito di capire le ragioni delo e la volontà di andare incontro agli utenti riconoscendo il danno procurato”. Lo dice il ministro per lo Sport e i giovani Andreaal Mimit suidi. Alla riunione con #è stata confermata la disponibilità dell’azienda a investire per migliorare il servizio, a collocare una struttura tecnico operativa in Italia e a rimborsare direttamente tutti gli utenti che hanno avuto uno. pic.twitter.com/xAcugAbL2q LEGGI ANCHEconvoca i ...

...monitoraggio e di controllo del rischio direttamente in Italia e infine un assicurazione che siano accelerati gli investimenti sulla tecnologia per evitare il riproporsi di questi"....Dopo iavuti dagli abbonati adurante la gara di campionato Inter - Napoli, la piattaforma streaming e la Lega di Serie A cercano una soluzione definitiva al problema. Il presidente della ... Calcio: disservizi Dazn, vertici Ott dal ministro Urso Al tavolo presenti anche il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi, il presidente della Serie A, Lorenzo Casini, l'ad della A, Luigi De Siervo, e una delegazione di Dazn… Leggi ...(ANSA) – ROMA, 10 GEN – Rimborsi diretti e creazione di un centro operativo in Italia: sono le misure annunciate da Dazn al termine della riunione al Ministero per le imprese, convocata dal ministro A ...