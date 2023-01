Agenzia ANSA

E' statala naveMsc Eliane, lunga 340 metri larga 46 e con un pescaggio di 14 metri e battente bandiera panamense, bloccata da ieri mattina in uscita dopo essere finita, per cause ...La naveMSC "Elaine", battente bandiera panamense, è stataquesta mattina e sta raggiungendo l'attracco della banchina est del porto. Per tutta la scorsa notte, cinque ... Disincagliata portacontainer bloccata in porto Gioia Tauro - Cronaca La nave portacontainer MSC “Elaine”, battente bandiera panamense, è stata disincagliata questa mattina e sta raggiungendo l’attracco della banchina est del porto. Per tutta la scorsa notte, cinque rim ...E' stata disincagliata la nave portacontainer Msc Eliane, lunga 340 metri larga 46 e con un pescaggio di 14 metri e battente bandiera panamense, bloccata da ieri mattina in uscita dopo essere finita, ...