Dirigenti scolastici | non possono restare più di 6 anni nella stessa scuola | il 56% dice Sì alla rotazione dei Ds ESITO SONDAGGIO

(Di martedì 10 gennaio 2023) Ladei? Sì, un Ds non puòtroppia dirigere lo stesso istituto scolastico. Si tratta del verdetto emerso dall'ultimodi Orizzonteche in 24 ore ha totalizzato oltre 3300 risposte. L'articolo, nonpiù di 6: il 56%Sìdei Ds

Orizzonte Scuola

Sulla rotazione deisi è espressa favorevolmente l' Autorità nazionale anticorruzione (Anac). L'Anac, considerando che gli istitutioperano come autonome stazioni appaltanti, sono chiamate ...Perché non dovrebbe funzionare anche da noi Ergo, tutti noi (studenti, genitori, docenti,, professori universitari, accademie, sindacati, etc) dovremmo cercare di aiutare il ... Sì a rotazione dei dirigenti scolastici, devono cambiare scuola nel raggio di 50 chilometri. La posizione dell’ANAC L’Enel non ripara la cabina elettrica della scuola. Gli studenti dell’istituito Santa Rosa Marino, che si trova nel Lotto O di Ponticelli, tra i banchi al buio e al freddo. Emergenza scuola anche a Sa ...Il Ministero ha definito la distribuzione dei 500 milioni di euro a livello nazionale. Nel nostro paese il tasso di abbandona sfiora il 13%. Dirigenti impegnati a costruire un'offerta inclusiva ...