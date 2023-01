Diretta Inter - Parma ore 21 | LIVE le formazioni ufficiali

Sport Fanpage

Gli ottavi di finale di Coppa Italia si aprono con la sfida al San Siro tra l'e il Parma . La squadra di Inzaghi vuole ripartire subito dopo il pareggio beffa in campionato contro il Monza . Per la squadra di Pecchia l'osservato speciale è Gianluigi Buffon che, all'...La Coppa Italia entra nel vivo e Calciomercato.it seguirà in tempo reale- Parma, primo ottavo di finaleDopo la delusione di Monza, l'torna in campo questa sera negli ottavi di finale di Coppa Italia come squadra detentrice del trofeo. Alle prese con l'emergenza infortuni, la squadra allenata da Simone Inzaghi ospita il Parma ... Inter-Parma in diretta, formazioni ufficiali: Inzaghi punta sulla coppia Lautaro-Correa, Buffon titolare Olo. Titolo che vorrà difendere l’Inter di Simone Inzaghi campione in carica e offerta a 5, come la Juventus, la squadra con più titoli – ben 14 – e sconfitta nell’ultima finalissima proprio dai neraz ...10.01 16:25 - GIUDICE SPORTIVO - Serie A, 10mila euro di multa per la Sampdoria per cori contro i napoletani, ammenda di 8mila euro per la Lazio e di 5mila euro per il Bologna, il comunicato ...