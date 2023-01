Diretta Inter - Parma 0 - 1 | LIVE Juric sblocca la partita

Virgilio Sport

- Parma : martedì 10 gennaio alle 21 (Canale 5) Milan - Torino : mercoledì 11 gennaio alle 21 (Canale 5) Fiorentina - Sampdoria : giovedì 12 gennaio alle 18 (Italia 1) Roma - Genoa : giovedì 12 ...Gli ottavi di finale di Coppa Italia si aprono con la sfida al San Siro tra l'e il Parma . La squadra di Inzaghi vuole ripartire subito dopo il pareggio beffa in campionato contro il Monza . Per la squadra di Pecchia l'osservato speciale è Gianluigi Buffon che, all'... Inter - Parma 0-1 LIVE - Coppa Italia. La diretta della partita Iniziano gli ottavi di finale di Coppa Italia. Tante novità nei nerazzurri con De Vrij, Gosens e Correa dall'inizio. Nel Parma può toccare a Buffon. Si apre a San Siro il programma degli ottavi di fin ...Lo stesso non si può, invece, dire dell’Inter che vanta, a malincuore, 24 reti subite in sole 17 giornate di Serie A. Un avvio di campionato così e così quello fatto registrare da parte dei nerazzurri ...