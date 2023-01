Diretta Inter - Parma 0 - 0 | LIVE inizia la partita

Virgilio Sport

Gli ottavi di finale di Coppa Italia si aprono con la sfida al San Siro tra l'e il Parma . La squadra di Inzaghi vuole ripartire subito dopo il pareggio beffa in campionato contro il Monza . Per la squadra di Pecchia l'osservato speciale è Gianluigi Buffon che, all'...La Coppa Italia entra nel vivo e Calciomercato.it seguirà in tempo reale- Parma, primo ottavo di finaleDopo la delusione di Monza, l'torna in campo questa sera negli ottavi di finale di Coppa Italia come squadra detentrice del trofeo. Alle prese con l'emergenza infortuni, la squadra allenata da Simone Inzaghi ospita il Parma ... Inter - Parma 0-0 LIVE - Coppa Italia. La diretta della partita È successo in diretta e Beppe Marotta ha alzato i toni in merito a quanto emerso nelle ultime ore in casa Inter.Lo stesso non si può, invece, dire dell’Inter che vanta, a malincuore, 24 reti subite in sole 17 giornate di Serie A. Un avvio di campionato così e così quello fatto registrare da parte dei nerazzurri ...