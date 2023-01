Diletta Leotta e Loris Karius mostrano il loro rifugio sotto la neve

(Di martedì 10 gennaio 2023)felicila, la coppia mostra sui social ila Courmayeur. Un pieno di relax e d’amore per la giornalista sportiva e il calciatore ma conovviamente c’è anche il cagnolino Lillo. Le vacanze per lasono durate davvero a lungo, alla fine hanno scelto di coccolarsi al freddo, di concedersi anchequalche giorno in montagna,la, in quei rifugi, gli chalet così caldi e così romantici. Erano in tre e si sono divertiti tutto il tempo, come mostranelle sue storie Instagram.si ...

la Repubblica

L'ex fidanzato di, oggi felicemente single, è stato chiamato dal signor Giuseppe per fare una sorpresa alla moglie Francesca , per ringraziarla di quello che ha fatto per lui dopo un ...Leggi anche >, relax a Courmayeur con Loris Karius: aria di cambiamento professionale Il dettaglio che non è sfuggito ai fan Ma per la vacanza in America , Cristian e Melissa si sono ... Diletta Leotta e Karius a Courmayeur: sulla neve col cagnolino Lillo e la cena romantica Una vacanza piena d'amore per Diletta Leotta e Loris Karius che sotto la neve mostrano il loro nido d'amore Diletta Leotta e Loris Karius felici sotto la neve, la coppia mostra sui social il loro rifu ...La coppia formata da Diletta Leotta e da Loris Karius è sempre più unita. Dopo le presentazioni ufficiali in famiglia, i due sono volati a Courmayeur per una splendida fuga romantica prima della fine ...