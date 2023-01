(Di martedì 10 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il ricorso aista creando pericolose distorsioni, l’allarme dell’esperto: “Prima di aderire agli incentivi fiscali chiediamoci quale tipo di serramento è adatto alla nostra casa e alle nostre necessità. Attenzione allepiù che alle detrazioni”. Parma, 10 gennaio 2023 –infissi, si alza l’allarme degli esperti: l’introduzione deiha spostato l’attenzione sulla possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali e non sulla ricerca di un prodotto performante o comunque adatto alle proprie esigenze abitative. E ciò ha creato rischiose derive. «Si sta assistendo a unaagli incentivi fiscali che genera un fenomeno alquanto distorsivo per cui in taluni casi si perdono diproprio i reali criteri di scelta ...

Adnkronos

... esordisce Alessandro Dall'Aglio, titolare con Sergio Giuffredi e Maurizio Marchini didi San Polo di Torrile (PR), azienda leader nel settoredegli infissi e deidi sicurezza. A ...Ne sanno qualcosa i titolari di, dal 1978 azienda leader in un settore in forte espansione come quello degli infissi e deidi sicurezza. 'Oggi garantire la giusta incolumità alla ... DiGiEmme Serramenti: “La corsa ai bonus fa perdere di vista le performance dell’infisso: non concentriamoci solo sugli sconti”