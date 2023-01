Forzazzurri

In Vaticano hanno sempre precisato che non c'era da attribuiresentimento nostalgico al ... Tolta di mezzo la croce astile dell'artista napoletano contemporaneoScorzelli , adoperata sia da ......lavoro sociale e sanitario può dare frutti duraturi. Alla cerimonia sono intervenuti Roberto Reggi e l'avvocato Luigi Salice della Fondazione di Piacenza e Vigevano, il sindaco di Travo... Di Lello: "Nessun rischio di porte chiuse per Napoli-Juventus" In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Di Lello, ex procuratore federale. "Oggi ci sono gli strumenti normativi per punire i responsabili degli scontr ...Originario di San Severo, si è laureato in Medicina nel 1981 e ha lavorato per tanti anni negli ospedali di Conselve e Monselice. Di spessore anche il suo operato come sindacalista a tutela degli inte ...