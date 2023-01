De Micheli Pd | ' Il voto sarà in presenza e credo in uno slittamento delle primarie'

Il Sannio Quotidiano

Paola De, candidata alla segreteria del Pd, ha parlato alla Rai del prossimoalle primarie, sottolineando la sua preferenza per ildi persona e non per quello online. Deha poi annunciato che potrebbe esserci un ulteriore slittamento del, per favorire Lazio e Lombardia impegnate nelle elezioni regionali. "Credo ...Paola Desulonline dice: "Aspetto proposte concrete, basta che si salvaguardi l'interesse del partito". Gianni Cuperlo non è sfavorevole in principio, però avverte: "Purché non si ... Pd: De Micheli, ‘ci sarà slittamento voto primarie, l’avevo chiesto a ... Paola De Micheli sul voto per la segreteria del Pd: "Si voterà di persona nei circoli e di persona, per incontrarci e discutere, ai gazebo per le primarie. Credo ci sarà un nuovo calendario del voto a ...Domani probabilmente le posticiperà di una settimana, e discuterà la proposta di Elly Schlein di votare anche online ...