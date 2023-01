La Gazzetta dello Sport

Filtrano particolari conferme soprattutto sul numero 10 (e attenzione che non ci possa essere un'inversione tra lui e De, con lo spagnolo falso nove). Un altro sicuro di giocare è Pobega, ...... supportato da Rafa Leao e Brahim Diaz, favorito su Deper una maglia da titolare. Nella ... All.: Foti () Calcio d'inizio domenica 8 gennaio ore 20:45, gara trasmessa in esclusiva su DAZN. ... De Ketelaere il vice Giroud, poi Pobega e Gabbia: col Toro il Milan cambia volto Riparte oggi la Serie A con la 16ª giornata. Di seguito le formazioni ufficiali di Salernitana-Milan, con calcio d'inizio alle 12.30 ...Pioli su Maignan: «Non è possibile stabilire tempistiche, ma non sarà a breve». Le parole del tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa delle condizioni e i tempi di recupero di ...