DAZN | «Rimborso automatico per disservizio | creazione Network Operation Center in Italia»

(Di martedì 10 gennaio 2023) Oggi, presso il Ministero per le Imprese e il Made in Italy, il Ministro Adolfo Urso assieme al Ministro per lo Sport Giovanni Andrea Abodi e Giacomo Lasorella, Presidente AgCom, hanno incontrato i vertici dirappresentati da Shay Segev (CEOGroup), Sandeep Tiku (CTOGroup), Stefano Azzi (CEO), Romano...

Sono doverosi alcuni chiarimenti sul successivo ai gravi problemi di visione della partita Inter - Napoli di mercoledì scorso 4 gennaio. All'indomani del disservizio era stato subito ipotizzato un indennizzo per gli ... DAZN, ufficiali le modalità di rimborso dopo i disservizi: tutti i dettagli Oggi, presso il Ministero per le Imprese e il Made in Italy, il Ministro Adolfo Urso assieme al Ministro per lo Sport Giovanni Andrea Abodi e Giacomo ... «Dazn ha assunto la responsabilità del disservizio, ristorerà gli utenti secondo quando previsto anche dalla delibera Agcom. L'incontro è stato utile e prezioso ...