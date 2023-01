Dazn | rimborsi automatici per chi ha avuto problemi durante Inter-Napoli e Udinese-Empoli

(Di martedì 10 gennaio 2023) Lo conferma il ministero delle Imprese e del made in Italy dopo l'incontro con l'azienda, che si impegna a impiantare una struttura tecnica di supporto della rete in Italia

Il Sole 24 ORE

... ma un diritto riconosciuto agli abbonati dalle leggi vigenti, con iche in caso di disservizi devono essere disposti in modo automatico da- le parole del presidente Carlo Rienzi - ...: attiva l'abbonamento, risparmia con quello annualee non solo: le promesse diDal comunicato giunto in redazione apprendiamo che la responsabilità del problema è stata attribuita ... Dazn, rimborsi diretti agli utenti e nuova struttura tecnica operativa in Italia RIMBORSO DAZN – L’incontro di quest’oggi al Ministero delle Imprese con il Governo, la Lega Serie A, l’AgCom e i vertici di Dazn hanno prodotto risultati positivi. La piattaforma ha annunciato il rimb ...La decisione dopo l'incontro dei vertici dell'azienda con i ministri Urso e Abodi. Gli accrediti a partire dalla settimana ...