Dazn | partono i rimborsi | chi ne ha diritto Il governo | Obiettivi raggiunti

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il rimborso automatico agli utenti, l'impegno a spostare in Italia la centrale operativa e un'accelerazione degli investimenti sulla tecnologia. Sono i punti fissati nell'incontro sul caso dei recenti disservizilegati alla Serie A. Il confronto presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, voluto dal ministro Adolfo Urso dopo i problemi riscontrati nella diretta di Inter-Napoli sulla piattaforma streaming il 4 gennaio scorso, è durato circa un'ora. Presenti, oltre a Urso, il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, il presidente della Lega di A Lorenzo Casini e l'ad Luigi De Siervo e il presidente Agcom Giacomo Lasorella. Persono intervenuti il Ceo Italia Stefano Azzi, il Chief Technology Officer Sandeep Tiku e l'ad diGroup Shay Segev. È stato lo stesso Urso ad annunciare che «tre ...

