leggo.it

funziona durante Inter - Napoli , scattano i rimborsi agli abbonati : ecco come . Si è svolto oggi, presso il Ministero per le Imprese e il Made in Italy, l'incontro del Ministro Adolfo Urso ...Questo ha portato a galla una problematica nota comunque da tempo: la gestione di, dei flussi e delle CDN, viene fatta a livello europeo, in Inghilterra , e probabilmentesi ha bene il polso ... Dazn non funziona durante Inter-Napoli, rimborsi agli abbonati: ecco come A margine dell’incontro con Dazn e il ministro Urso, organizzato in seguito ai disservizi della piattaforma streaming in occasione della sedicesima giornata, Andrea Abodi ha rilasciato ...Al tavolo presenti anche il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi, il presidente della Serie A, Lorenzo Casini, l'ad della A, Luigi De Siervo, e una delegazione di Dazn… Leggi ...