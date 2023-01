Dazn e disservizi | arrivano i rimborsi automatici

Agenzia ANSA

Le parole di Giacomo Lasorella, Presidente AgCom, suidella piattaforma di streaming per la Serie A Il presidente dell'AgCom, Giacomo Lasorella, ha parlato deidiper la trasmissione delle partite di Serie A al termine dell'incontro con i Ministri Urso e Abodi. PAROLE - "ha assunto la responsabilità deie ristorerà ...Commenta per primo Lorenzo Casini , presidente della Lega Serie A ha rilasciato una breve battuta all'Ansa dopo l'incontro con il Governo e i vertici diin seguito aidel 4 gennaio. PARTE LESA - 'Incontro utile e fruttuoso.ha confermato ulteriori impegni per migliorare il servizio e sposterà in Italia una centrale organizzativa ... Calcio: disservizi Dazn, vertici Ott dal ministro Urso "La valutazione dell'incontro di oggi, che è stato molto soddisfacente, troverà una risposta nei prossimi giorni. Sull'aspetto dell'analisi tecnica ci ha consentito di capire le ragioni del disservizi ...L'annuncio dopo l'incontro presso il Ministero per le Imprese e il Made in Italy: Disservizio .... Dazn ha assicurato che si attiverà, senza attendere la richiesta degli utenti, per corrispondere auto ...