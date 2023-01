Dati Cinetel 2022 | come sta il cinema italiano? È intelligente ma non si applica

(Di martedì 10 gennaio 2023)di consueto,illustra e spiega in modo lucido il botteghino dell'anno appena concluso. Com'è andato il? -50% rispetto al 2017-2019, a fronte di un numero più alto di film distribuiti. E poi, tra i molti numeri, ce n'è uno lampante: gli over 50 non vanno più al... Prima i fatti, prima i numeri duri e puri: secondo la consueta e puntuale analisidi fine/inizio anno, inelhanno registrato un incasso generale di 306 milioni, per un numero di presenze pari a 44.5 milioni di biglietti. Un risultato superiore a quello del 2021 (+81% incassi e +79% presenze), quando iavevano riaperto a partire dal 26 aprile, ma con un decremento del 48% degli incassi e del 51% delle presenze rispetto alla media del triennio ...

CINETELPRO è il nuovo gestionale pensato per i distributori per l'interrogazione dell'intera basedi. Il nuovo portale permette una capacità di esplorazione e incrocio deiunica per ... Cinema in ripresa, crescono incassi e spettatori. Ma c'è ancora molta strada da fare per tornare ai livelli pre-pandemia, all'anno d'oro 2019 che con i suoi 100 milioni ...