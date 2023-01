Dan Hernandez e Benji Samit su Star Wars? Ecco chi sono

L'Insolenza di R2-D2

... Scott Martin Gershin MPSE Sound Effects Editors: Masanobu 'Tomi' Tomita, Andrew Vernon MPSE,Gamache MPSE Dialogue Editor:Gamache MPSE Foley Artists:O'Connell, John Cucci MPSE '...... Crystal Fantasy , Smiling Friends ), mentre il co - creatore di Solar Opposites Justin Roiland, e gli autori di Pokemon: Detective Pikachu ,e Benji Samit, sono gli executive producer. ... Gli sceneggiatori di Detective Pikachu stanno lavorando ad un ... Stando ad un autorevole report, gli sceneggiatori di Detective Pikachu sarebbero a lavoro su un prossimo progetto di Star Wars ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...