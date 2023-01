Damiano dei Maneskin festeggia il compleanno | ma al party non c' è Victoria | «C' entra la fidanzata Giorgia Soleri»

ilmessaggero.it

All'alba di oggi è partita un'operazionecarabinieri di Maglie, insieme ai colleghi delle ... 49enne di Cursi; Biagio Stella, 48enne di Martano; Maria Assunta Stella, 55enne di Martano;...... senza che i suoi sentimenti compromettano la buona riuscitaloro affari. Intanto, Palma , ... Intanto, Viola deve cercare di stare alla larga da, nonostante i suoi evidenti sentimenti, ... Damiano dei Maneskin compie 24 anni: la festa in stile anni Novanta (e la dedica di Giorgia Soleri) Damiano David, leader dei Maneskin, ha compiuto 24 anni e ha deciso di festeggarli con una grande festa tra amici, fidanzata e ovviamente con i componenti della sua band, ma tra le ...Di origini serbe, aveva vinto il Pulitzer per "Il mondo non finisce". Inconfondibile il suo stile minimale e ricco di ironia capace di animare cose e ombre in una elegia soffusa e talvolta feroce ...