Dalmine | auto finisce contro il cancello del concessionario

(Di martedì 10 gennaio 2023). Un’con a bordo quattro persone è finitaild’ingresso delIndustriale di. Lo schianto poco dopo le 23 di lunedì sera in via Friuli. I quattro, a bordo di una Mercedes Classe A, fortunatamente non sono rimasti Feriti in modo grave, anche perché gli airbag sono esplosi e li hanno protetti dall’urto. Una pattuglia di Sorveglianza Italiana che pattugliava il territorio si è imbattuta nell’incidente ed ha subito allertato i soccorsi e i carabinieri della locale stazione, che sono giunti sul posto per i rilievi.

Prima Bergamo

Intanto l'è ancora dal meccanico perché il ragazzo è in attesa di racimolare i soldi ... Eppure ho vissuto a12 anni e 7 anni a Milano per motivi di lavoro. I miei genitori, fratelli e ...Più trasporto pubblico in sede dedicata è la miglior soluzione per offrire un'alternativa all'... Lallio,, Osio Sopra, Osio Sotto, Verdellino e il Km Rosso di Stezzano, per un bacino d'... Dalmine, Massamba chiede aiuto e i social lo prendono in giro. Poi ecco Lara! La linea e-BRT collegherà sei Comuni, con collegamenti verso altri otto, e vedrà una corsa ogni quarto d’ora. Il progetto prevede grossi cambiamenti sulla provinciale. Progetto da 84 milioni pronto pe ...Il servizio partirà dal nuovo polo intermodale della stazione di Bergamo, collegando le sedi universitarie di via dei Caniana e Dalmine con Verdellino ...