ilGiornale.it

Del resto Bruxelles a dicembre ha già approvato le modifiche al piano del, e sta ...all'idrogeno verde nei trasporti e il rinvio dell'entrata in vigore del Codice degli appalti prevista...Checanto suo si dice certo che non ci siano state anomalie . La Procura della Corte dei conti ... e dunque senza bando pubblico, alla Absolute Blue, società del. La Absolute Blue è ... Dal Lussemburgo alla Giordania: tutti i i royal wedding del 2023 Ma tutt’altro che improbabile - interessamento della magistratura, il “caso Cannes” presenta, già nelle poche carte emerse, alcuni profili amministrativi molto più che borderline sull’affidamento del ...Era una delle ultime restrizioni ancora in vigore. Saranno liberate le persone in carcere per violazione delle misure anti-Covid ...