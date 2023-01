Dakar | tragedia a bordo pista | spettatore italiano travolto e ucciso durante il rally in Arabia Saudita

Leggi su open.online

(Di martedì 10 gennaio 2023) Un turistaè morto in un incidente sulladella2023. Lo ha reso noto l’organizzazione del. L’uomo, secondo quanto ha riferito la Amaury Sport Organization in un comunicato stampa, è stato investitola nona tappa della corsa tra Riad e Harad, in. Secondo la ricostruzione degli organizzatori, il turista stava assistendo alla corsa “dietro una duna” quando è stato colpito, rimanendo ferito. Evacuato in elicottero, il connazionale è poi spiratoil trasferimento in ospedale. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. La2023, che da quattro edizioni si svolge in, è partita lo scorso 31 dicembre dalle rive ...