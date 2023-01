Dakar 2023 | risultati nona tappa moto | Luciano Benavides fa doppietta | Joan Barreda cade e si ritira

Leggi su oasport

(Di martedì 10 gennaio 2023) Ladella, riservata alle, è entrata a far parte dell’album dei ricordi. Tante dune sabbiose da affrontare nei 358 km di speciale e la necessità di conciliare la velocità di percorrenza alla navigazione era decisamente impellente. Una stage piena di trappole lungo il percorso, da Riyadh ad Haradh, e a farne le spese è stato l’esperto. L’iberico è caduto al km 16 ed è stato elitrasportato nella struttura ospedaliera di Riyadh per accertamenti, ma le sue condizioni non sono preoccupanti. @bangbang88 has fallen after 16 km. Due to back pains, he has been airlifted to hospital in Riyadh. #pic.twitter.com/DrUFfzsl5b —RALLY ...