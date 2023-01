Dakar 2023 | paura per Sainz Sr | trasportato in ospedale dopo un incidente | costretto al ritiro

(Di martedì 10 gennaio 2023) CarlosSr è stato vittima di uno spettacolarenel corso della nona tappa della, in cui la sua Audi si è ribaltata costringendo il padre del pilota della Ferrari al. Infatti, l’uomo, 60 anni, è statoin un vicinoa Riyadh per i forti dolori al petto e al fianco destro lamentati, come hanno riportato gli organizzatori. Si interrompe qui, quindi, laperSr, che pure aveva dimostrato tutta l’intenzione di proseguire, prima di arrendersi. Un vero peccato,l’ottima prova nell’ottava tappa. SportFace.

