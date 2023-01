Dakar 2023 | nona tappa | tra i camion vince Janus Van Kasteren | nei quad svetta Laisvydas Kancius

(Di martedì 10 gennaio 2023) Messo in archivio il giorno di riposo, si è tornati a fare sul serio alla. Laha visto ben 710 chilometri di percorso, con 439 di prove speciali, tra Riyadh ad Haradh. Le dune del deserto saudita hanno proposto notevoli difficoltà ai partecipanti, con problemi tecnici a non finire specialmente tra i. Lo stage in questa categoria se l’è aggiudicato l’equipaggio capeggiato daVan(Boss Machinery Team De Rooy Iveco) con il tempo di 3 ore, 40 minuti e 52 secondi, con 3:06 di vantaggio sul connazionale Pascal de Baar (RiwaldTeam), mentre è terzo il ceco Jaroslav Valtr (Tatra Buggyra ZM Racing) a 4:21. Si ferma a 11:09 il ceco Ales Loprais (Instaforex Loprais Praga) mentre è quinto il lituano Vaidotas ...

Riposo per i piloti e attività febbrile attorno ai veicoli nel nono giorno della. Giunti a Riad, gli equipaggi possono tirare il fiato nell'unico giorno di riposo ma tocca a meccanici e tecnici preparare le vetture per la seconda parte di gara che entrerà nell'empty quarter, ...Loeb, al terzo successo parziale in questa, ha chiuso con un tempo di 3h5'14'', precedendo il lituano Vaidotas Zala (Teltonika Racing) per 57'' dopo aver subito una penalità di 130''. Terzo ...Luciano Benavides vince la nona tappa, ottenendo così la seconda vittoria in questa Dakar 2023. Subito dietro Toby Price e Skyler Howes, con l'americano che consolida la sua posizione in testa alla cl ...Lo spagnolo stava per essere trasportato in ospedale, ma ha deciso di tornare sul luogo dell'incidente ROMA (ITALPRESS) - La nona tappa della ...