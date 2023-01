Dakar 2023 | incidente per Carlos Sainz Sr | lo spagnolo rifiuta il ricovero in ospedale

(Di martedì 10 gennaio 2023) Ha dell’incredibile quanto accaduto quest’oggi nella nona tappa della. La Maratona nel deserto ha ripreso nel suo incedere con la seconda settimana di speciali e quest’oggi i km cronometrati sono ben 358, con 328 di trasferimento. Tante dune da affrontare e i pericoli sono dietro l’angolo. A farne le spese è stato un pilota esperto comeSr. che, alla guida della sua Audi, ha perso il controllo nel sesto chilometro della stage, vedendo andare in fumo i suoi sogni di gloria, lui che ha conquistato il successo nel più celebre rally raid del mondo nel 2010, 2018 e nel 2020. Il contraccolpo del crash si è fatto sentire all’altezza della schiena e per questo l’intenzione era quella di elitrasportare lonell’di Riyadh per accertamenti sulle sue ...

