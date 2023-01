La Gazzetta dello Sport

grandi pullman ai, per spostarsi più liberamente. E niente giubbotti colorati ma 'total black'. Il controverso mondo degli ultras, a oltre mezzo secolo dalla sua nascita, cambia ancora ...E a Genova Est altri 80 ultrà partenopei sono stati fermati a bordo di nove. Da un primo ... Molti gli indizi, a cominciarevan usatitifosi per le trasferte al posto dei pullman "... Dai minivan al total black, come cambiano pelle gli ultras Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Agguato dei supporters partenopei all'altezza dell'area di servizio Badia al Pino, all'altezza di Arezzo: i romanisti scendono dai minivan e scatenano una caccia all'uomo. Un tifoso giallorosso colpit ...