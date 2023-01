Dacia Jogger - Hybrid 140 | tutti i prezzi e la gamma completa per l' Italia

(Di martedì 10 gennaio 2023) Laha aperto gli ordini della140, variante elettrificata della Mpv a cinque o sette posti nonché primo modello ibrido in assoluto del marchio rumeno: sarà in vetrina a partire dall'aprile prossimo. Dotata della tecnologia Eco-Smart, già sdoganata sulle Renault Clio e Captur con l'etichetta E-Tech, questa vettura è mossa da un sistema fullcomposto da un 1.6 litri benzina da 90 cavalli, da un elettrico da 50 e dal cambio automatico EDC a doppia frizione. Iper l'partono da 25.200 euro. Due i livelli di equipaggiamento: Expression ed Extreme. Alla solita palette di colori dellasi aggiunge il grigio scisto, specifico della versione ibrida. Quel che serve (davvero) è garantito. Solo a sette posti, la...

