LA NAZIONE

I malviventi sono riusciti a farsi consegnare 20.000 euro in contanti che la signora custodiva in ...La Polizia ha arrestato un uomo di 25 anni in un appartamento nel quartiere delle, a Firenze. L'uomo è stato trovato in possesso di due passaporti, uno dei quali contraffatto. A ...su una... Cure, rapina choc in casa: donna minacciata con il coltello e rinchiusa in un ripostiglio Firenze, 10 gennaio 2023 - Rapina choc alle Cure. Ieri pomeriggio, una donna straniera è stata aggredita da un paio di uomini travisati mentre stava tornando a casa. Secondo quanto ricostruito dalla p ...Blitz della polizia in un appartamento alle Cure dove ieri sera è finito in manette un 25enne ... Squadra Mobile in casa dell’arrestato sono state le prime indagini su una rapina avvenuta nel ...