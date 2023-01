Croazia | rincari con l' euro - Ultimatum governo | entro venerdì riportare prezzi a prima della moneta unica

la Repubblica

... risultato importante Leggi Anche Laentrerà nell'area Schengen dal 1° gennaio 2023 - ... favorendo di fatto inei prezzi soprattutto al consumo. TI POTREBBE INTERESSAREBERLINO - Per molti italiani potrebbe essere un déjà vu. Dal primo gennaio, con l'introduzione dell'euro, laè stata travolta da un'ondata diche ha costretto il premier Andrej Plenkovic a convocare una sorta di gabinetto di crisi con i ministri competenti, i vertici della dogana e della ... Croazia, ondata di rincari con l'introduzione dell'euro Il premier ha convocato i ministri competenti, i vertici della dogana e della finanza. Plenkovic ha promesso di tutelare maggiormente i consumatori ...Il turista ticinese che intende recarsi in Croazia deve dunque aspettarsi un aumento dei prezzi». Un rincaro che non va esagerato, secondo il docente dell’USI, perché «la Croazia già da tempo è ...