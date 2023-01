Agenzia ANSA

In, che il primo gennaio è entrata a far parte dell'Eurozona con l'adozione della moneta unica, si registra una fortedei prezzi, specie di generi alimentari e dei servizi. Rincari ...... COVID - 19 e virus respiratori, che ha portato a un'dei ricoveri e della domanda di ... la. Per saperne di più. EUROPA OCCIDENTALE BRUXELLES Rinviato in Belgio l'abbandono dell'... Croazia: impennata dei prezzi con l'Euro, interviene il governo ... (ANSAmed) - ZAGABRIA, 10 GEN - In Croazia, che il primo gennaio è entrata a far parte dell'Eurozona con l'adozione della moneta unica, si registra una forte impennata dei prezzi, specie di generi ...Come l'Italia 21 anni fa, la Croazia procede con il cambio di valuta a corso legale nel Paese. L'effetto immediato: aumento dei prezzi per «arrotondamenti». Una storia già vista anche da noi.