Croazia | impennata dei prezzi con l’arrivo dell’euro | aumenti dal 5 al 20 percento

Leggi su tpi

(Di martedì 10 gennaio 2023) Caos rincari ina dieci giorni dall’entrata in vigorecome moneta ufficiale: il Paese è entrato ufficialmente a far partezona dal 1 gennaio 2023, ma con l’adozione della valuta unica idi generi alimentari e servizi è lievitato sensibilmente, al punto da richiedere un intervento del governo, previsto per i prossimi giorni.dal 5 al 20nei supermercati e nei negozi rispetto al tasso di conversione rispetto alla Kuna, sui social esplode l’ira dei cittadini che denunciano picchi del 30% su alimenti base come pane e burro. Ad accusare “una parte dei commercianti e imprenditori di approfittare della transizione dalle kune croate all’euro con questo comportamento irresponsabile” è stato anche il primo ministro Andrej Plenkovi?, che ha ...