Croazia | a dieci giorni dall’ingresso nell’euro i prezzi sono impazziti Il governo | “A breve severi interventi contro i furbi”

(Di martedì 10 gennaio 2023) Non inizia bene la nuova vita dellanella moneta unica. Il paese ha adottato l’euro dae già si registra una forte impennata dei, specie di generi alimentari e dei servizi. Rincari ritenuti ingiustificati dal, che ha annunciato un intervento nei prossimi. La maggior parte degli aumenti riguarda arrotondamenti che in molti casi superano di molto i tassi di conversione, con rincari dal 5 fino al 20% rispetto aiprecedenti l’introduzione della moneta unica europea. Per questo molti commercianti, ristoratori e anche alcune catene di supermercatistati accusati dalla stampa di aver approfittato del cambio della valuta. Sulle reti social è esplosa anche l’ira dei cittadini, che denunciano fra l’altro ...

Il Fatto Quotidiano

