Cresce la Meloni | Fratelli d’Italia sopra il 31%

... post pausa di Natale, parla ancora di crescita del partito guidato dalla premier Giorgiache supera la soglia del 31% e arriva 31,3%, cioè +0,7% rispetto al 19 dicembre 2022.anche il ...il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia, a Pachino. I consiglieri Alessia Tropiano e Salvo Avolese hanno aderito al partito di Giorgia. Due ingressi salutati con favore dal ... FdI cresce e M5S stacca il Pd: il sondaggio di fine anno certifica il consenso per Meloni e governo Cresce il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia, a Pachino. I consiglieri Alessia Tropiano e Salvo Avolese hanno aderito al partito di Giorgia Meloni. Due ingressi salutati con favore dal coordinator ...La centralità di Giorgia Meloni continua a pagare, mentre Forza Italia al 6,9 per cento è il partito che cresce più di tutti. In calo la Lega e soprattutto i dem, quelli che registrano le maggiori per ...