Cremonese Vs Monza | probabili formazioni e dove vederla

(Di martedì 10 gennaio 2023) Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Si sfidano due squadre in lotta per la salvezza, ma se per i brianzoli la situazione sembra essere tranquilla, per i grigiorossi, invece, è molto preoccupante con l’ultimo posto in classifica senza aver mai vinto ancora una partita.Vssi giocherà sabato 14 gennaio 2023 alle ore 15 presso lo stadio Zini.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I grigiorossi sono reduci da tre sconfitte consecutive e con una classifica impietosa come certifica l’ultimo posto in classifica. Assai improbabile, a questo punto, credere nella salvezza, ma il campionato è ancora lungo a patto che si trovi la strada verso la vittoria, che fin’ora non è ancora arrivata. Stanno decisamente meglio i brianzoli che, dopo un avvio ...