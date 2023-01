Cremonese | Alvini rischia l' esonero | due i possibili sostituiti

(Di martedì 10 gennaio 2023) Lasta valutando con attenzione il futuro di. L'allenatore è a rischiodopo la sconfitta con il Verona di ieri in quella che è stata "la peggiore prestazione della stagione" usando le parole dello...

CuoreGrigiorosso.com

Il proprietario Arvedi, infatti, dopo le riflessioni post gara, sembra orientato a cambiare guida tecnica con la panchina di Massimilianoche attualmente è fortemente a rischio. Laè ...La dirigenza dellasta riflettendo sul futuro di Massimilianosulla panchina dei grigiorossi Massimilianoè al capolinea sulla panchina dellaLa situazione di classifica non rosea e la mancanza di una vittoria nel massimo campionato hanno spinto i dirigenti lombardi a fare delle ... Cremonese, Alvini verso l'ennesima riconferma La Cremonese sta valutando l'esonero di Alvini: la situazione e i possibili sostituti Ore calde per quanto riguarda il futuro della panchina della Cremonese. Dopo la sconfitta contro l'Hellas Verona, ...Sicuri che non sia un problema di modulo La sensazione è che un cambio di modulo farebbe volare il Toro. Sprofondo Cremonese, salta Alvini Spezia e Lecce avanti a braccetto Una doppietta di ...