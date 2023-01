Cremonese | Alvini resta fino al Monza | se perde | pronti due nomi

(Di martedì 10 gennaio 2023) Sette punti in classifica, ultimo posto in solitaria e uno zero alla voce vittorie in campionato dopo 17 giornate. I numeri condannano la prima...

... nonostante l'ultima sconfitta contro l'Hellas Verona, ha deciso di confermare MassimilianoSecondo quanto riportato da gazzetta.it, laavrebbe confermato Massimilianosulla ...Notizie Calcio - Niente esonero per Massimiliano. Almeno non per ora. Come infatti riporta SkySport , dopo ore di attente riflessioni, il tecnico resiste sulla panchina dellaanche se sarà decisiva col Monza. Tuttavia resta in ... Cremonese, Alvini rischia l'esonero: ecco le possibili alternative La Cremonese, nonostante l'ultima sconfitta contro l'Hellas Verona, ha deciso di confermare Massimiliano Alvini Secondo quanto riportato da gazzetta.it, la Cremonese avrebbe confermato Massimiliano Al ...La Cremonese riflette sull’esonero di Alvini: resta viva l’ipotesi D’Aversa. L’ex tecnico della Sampdoria era presente al Bentegodi La Cremonese sta riflettendo in queste ore sul futuro di Massimilian ...