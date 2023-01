Cremonese | Alvini ora rischia l'esonero

(Di martedì 10 gennaio 2023) Sette punti in classifica, ultimo posto in solitaria e uno zero alla voce vittorie in campionato dopo 17 giornate. I numeri condannano la prima...

...il favorito per la panchina dellain caso di esonero di MassimilianoRoberto D'Aversa sarebbe il principale favorito per la panchina dellain caso di esonero di...rischia l'esonero: Ballardini in pole, l'ombra di D'AversaValutazione in corso da parte della proprietà e della dirigenza, che potrebbe comunque concedere un'ultima spiaggia ad ... Cremonese news, a rischio la panchina di Alvini Pare che, dopo lo stop di Verona, il patron Arvedi avesse deciso di sostituire il tecnico, e poi ha cambiato idea. Almeno sino alla sfida di sabato con il Monza, vitale per le sorti dell'ex Perugia.Stando a quanto rivela la redazione di Sky, è a forte rischio la panchina di Massimiliano Alvini: il ko di ieri contro l'Hellas Verona ha messo il tecnico sulla graticola, coi grigiorossi che potrebbe ...