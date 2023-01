Cremonese | Alvini a rischio esonero | Ballardini possibile sostituto

(Di martedì 10 gennaio 2023) In casasi riflette sull’di Massimiliano. Dopo appena sette punti conquistati nelle prime diciassette partite e con nessuna vittoria conquistata, il tecnico toscano potrebbe essere mandato via dal club grigiorosso, che spera di invertire la tendenza chiamando un allenatore di maggiore esperienza in Serie A. Secondo quanto riferito da Sky Sport, uno dei nomi in caso di avvicendamento potrebbe essere Davide. SportFace.

