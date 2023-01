Creator truffati | Beatrice Cossu rompe il silenzio | «Dalle agenzie anni di ricatti e minacce Ora lotto per la mia salute mentale» – L’intervista

(Di martedì 10 gennaio 2023) Mi sono fidata. Così, giovaneitaliana con quasi un milione di follower su TikTok, mezzo milione su Instagram, racconta cosa c’è dietro la raffica di denunce social arrivate negli ultimi giorni in merito alle truffe monetarie che dai lavoratori del web sarebbero costretti a subire da parte dicacciatrici di talenti. Contratti fantasma, lavori mai pagati, pressioni psicologiche estarebbero alla base del rapporto tra molti deii di contenuti e le loro “scuderie”. La 20enne, ex partecipante del programma televisivo Il Collegio, da quattroha intrapreso la carriera sognata da sempre, ottenendo grande riscontro di numeri e seguaci. Ma il tempo passato inè finito. La paura ...

È compito dell'agenzia fare da tramite tra il brand e il creator, è la 'scuderia' che decide quali talenti proporre alle aziende per i prodotti da pubblicizzare. È sempre l'agenzia che gestisce i contratti. 'Avevo 16 anni, si presentò un signore: 'O stai con noi o non farai più nulla'', racconta a Open una delle influencer più amate dalla generazione. Contratti fantasma, lavori mai pagati, pressioni psicologiche.