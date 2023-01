Covid | Wp | ' drammatico aumento dell' attività in crematori e pompe funebri cinesi'

Il Sole 24 ORE

Ebbene, secondo il quotidiano statunitense il bilancio delle vittime diin Cina sarebbe (il ... Le pompe funebri di tutto il Paese avrebbero visto unaumento della loro attività ...... Pechino deve fronteggiare - nuovamente - unaumento dei servizi erogati dalle pompe ... giorno dell'eliminazione delle politiche " zero" siano morte soltanto 40 persone a causa del ... Covid, situazione drammatica in Cina: 248 milioni di casi in 20 giorni Lunghe code davanti ai forni crematori in diverse megalopoli. Le foto satellitari pubblicate dal Washington Post smentiscono la versione ufficiale ...Secondo il Washington Post il bilancio delle vittime di Covid in Cina sarebbe di gran lunga superiore al conteggio delle autorità ...